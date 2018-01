12 activités gratuites à faire en janvier pour ceux qui ont rempli leur carte de crédit en décembre

Nous voilà en janvier, après des Fêtes bien chargées !

Vous avez probablement dépensé un peu plus le mois dernier pour des cadeaux, le buffet de Noël et une vingtaine de bouteilles de vin.

Rassurez-vous, 2018 n’a pas besoin de commencer tristement en raison d'un budget limité.

Vous pourrez avoir tout autant de plaisir grâce à ces 12 activités gratuites !

1. Les feux sur glace Natrel | 6 janvier

Une publication partagée par Vieux-Port de Montréal (@vieuxportmtl) le 16 Nov. 2017 à 10 :38 PST

Commencez le premier week-end de janvier avec une touche d’éclat en assistant aux feux d’artifice Natrel, près de la patinoire du Vieux-Port. Emmitouflez-vous bien et place au spectacle !

8. Faire du troc dans l’Ouest | 14 janvier

Une publication partagée par amber (@a_fairweather) le 14 Déc. 2017 à 8 :54 PST

Apportez vêtements et objets en bon état qui ne vous servent plus pour un avant-midi de troc dans le quartier Verdun. Vous aurez l’occasion d’échanger vos produits contre ceux des autres participants et d'y rencontrer de nouvelles personnes.

9. Classe d’essai de flamenco | 17 janvier

Une publication partagée par Lou Tingle (@skullnokker) le 3 Janv. 2018 à 7 :40 PST

Venez vous réchauffer au rythme de quelques pas de danse lors d’une classe d’essai gratuit de flamenco. Qui sait, peut-être y trouverez-vous une nouvelle passion ?

10. Cinéma et pyjama | 21 janvier

Une publication partagée par Cornzapoppin - Gourmet Popcorn (@cornzapoppin) le 3 Janv. 2018 à 8 :19 PST

Après les Fêtes, la détente ! Voilà une activité pour toute la famille qui vous permettra de relaxer devant de célèbres dessins animés à découvrir ou redécouvrir. Enfilez donc votre plus beau pyjama et installez-vous confortablement. Contribution volontaire.

11. Portes ouvertes au Studio Bizz | 21 janvier

Une publication partagée par Studio Bizz (@studiobizz) le 22 Janv. 2017 à 1 :04 PST

Une vingtaine de classes ouvertes et des professeurs incroyables pour vous initier à différents types de danse et de remise en forme. Vous aurez l’embarras du choix en plus de pouvoir vous dégourdir un peu !

12. Les Lointaines | Jusqu’au 28 janvier

Une publication partagée par Karl Gendron (@kgtones) le 28 Déc. 2017 à 4 :58 PST

Jusqu’à la fin du mois, au Pavillon Président-Kennedy de l’UQÀM, venez profiter d’une vidéoprojection architecturale présentée en quatre chapitres sur une trame narrative poétique. De quoi émerveiller touristes et passants ! Profitez-en pour vous amuser un peu sur les balançoires lumineuses.