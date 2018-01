2017 fois où l'année a changé

Ça y est. Nous sommes en 2018.

Avec cette nouvelle année viennent aussi de nouveaux départs et des résolutions. Vous entreprendrez 2018 avec motivation et concentration, mais après quelques jours, vous retomberez dans vos vieilles habitudes. C'est la bonne vieille routine du nouvel an qui perdure depuis des centaines et des centaines d'années.

Merveilleux, n'est-ce pas?

Les historiens ne s'entendent toutefois pas sur le nombre exact de nouveaux ans qu'ont vécu les humains depuis leur arrivée sur la planète Terre, mais nous savons avec certitude qu'il y en a eu au moins 2018 depuis la naissance de Jésus, un événement que nous célébrons d'ailleurs à chaque nouvelle année (25 décembre, AKA Noël).

Bref, sans plus tarder, voici notre liste définitive des 2017 autres fois où l'année a changé: