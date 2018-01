À deux secondes d’avoir la même date de fête

Le premier bébé de 2018 au Québec est passé à deux secondes d’avoir la même date d’anniversaire que sa mère.

Miriam Oviedo et son mari espéraient de tout cœur que leur dernière fille naisse après la soirée du Nouvel An, étant donné que la mère est née un 31 décembre.

« On voulait que chacune puisse avoir sa propre fête », soutient la femme de 36 ans.

La petite Maxine Kylie est née à 00 h02 le 1er janvier au Centre hospitalier St. Mary, à Montréal.

L’enfant n’était due que pour le 4 janvier, mais la mère a commencé à avoir des contractions dès 6 h, le matin du 31 décembre.

Attente

Son mari et elle ont préféré attendre avant de se rendre à l’hôpital, car ils tenaient à passer le réveillon en famille. Sa mère, originaire des Philippines, venait d’arriver pour un voyage de six mois chez sa fille.

« Toute la famille de ma sœur était ici. J’avais préparé des spaghettis pour tout le monde. »

À 20 h, devant des contractions de plus en plus fortes, le couple a dû se résigner à quitter pour l’hôpital.

La mère croyait presque devoir retourner à la maison tellement elle ne croyait pas que le bébé était sur le point d’arriver.

Décompte

C’est sous le décompte des infirmières et les encouragements du médecin que les parents ont défoncé l’année, au son des premiers cris de leur fille.

La petite de 7,3 livres et sa mère se portent bien et la famille était déjà de retour à la maison mardi après-midi.

Les deux autres filles du couple, Monica Kristine, 5 ans, et Merielle Kate, 3 ans, ont accueilli chaudement leur nouvelle petite sœur. La mère et la sœur de Mme Oviedo se sont occupées d’elles pendant le séjour des parents à l’hôpital.

La famille a eu l’occasion de reprendre mardi son réveillon du Nouvel An, que la naissance du bébé a chamboulé, avec leurs proches.