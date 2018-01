Agression et incendie criminel à Gatineau

Un homme aurait mis le feu à un édifice à logements à Gatineau après y avoir poignardé une personne, mettant plusieurs familles à la rue dans la nuit glaciale de lundi à mardi.

Un homme de 26 ans de Gatineau a été arrêté sur place par la police. Le suspect aurait, en plus, tenté de voler une voiture tout près. Il est connu des policiers. La victime est à l’hôpital pour une blessure à la main.



« J’ai entendu des cris très fort, et je me suis levée. J’ai vu une femme, en jaquette avec un manteau d’hiver, dehors, à moins 30 », raconte Lyne Deland, une voisine, qui revient sur les évènements survenus peu avant minuit.



Elle a rapidement constaté que l’édifice d’à côté, situé sur la rue Tassé à Gatineau, était en flammes. Elle a invité quatre de ses occupants à passer la nuit glaciale chez elle.



Au total, l’incendie a laissé 13 adultes et 7 enfants sans toit au lendemain du jour de l’An. Leur hébergement est pris en charge par la Croix-Rouge.