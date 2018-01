Bientôt une Chevrolet Corvette électrique sera lancée

Dans le cadre du Consumer Electronic Show qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12, une entreprise du Maryland y présentera sa deuxième génération de la GXE (Genovation Extreme Electric) qui est basée sur la Chevrolet Corvette C7 Grand Sport.

Cette deuxième génération s’annonce absolument prometteuse. Rappelons que Genovation s’était particulièrement illustrée avec sa précédente réalisation. Construite sur la base d’une Corvette C6, elle développait environ 600 chevaux-vapeur et à peu près autant de livres-pied de couple. Le V8 de 6,2 L avait été troqué pour deux moteurs électriques. Le tout lui avait permis de décrocher le record de vitesse de pointe la plus élevée pour une voiture électrique pouvant être immatriculée soit 331 km/h.

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas tous les détails entourant cette prochaine Corvette électrique, or, on s’attend à environ 800 chevaux-vapeur et à 700 livres-pied. À titre indicatif, la plus récente Corvette Grand Sport développe 460 chevaux-vapeur et 465 livres-pied.

Fait intéresser à noter, la GXE pourra être livrée avec une boîte de vitesse manuelle à sept rapports. Ce n’est généralement pas une caractéristique commune aux voitures électriques. Une transmission automatique à double embrayage avec palettes au volant sera également disponible.

Attention, cette voiture d’exception ne vide pas le grand public. Il est prévu que seulement 75 exemplaires soient produits et qu’il faille débourser environ 940 000 $ CAN.

