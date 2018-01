Coupe Molson: Nicolas Deslauriers gagne la tranche de décembre

L'attaquant Nicolas Deslauriers a remporté la tranche du mois de décembre de la Coupe Molson, a annoncé le Canadien de Montréal, mardi.

Le Québécois a obtenu cet honneur pour la première fois de sa carrière, lui qui a devancé Paul Byron, Byron Froese et Andrew Shaw. Il a été nommé première étoile à une occasion, soit pour le match du 19 décembre contre les Canucks de Vancouver, au cours duquel il a réalisé un doublé dans une victoire de 7-5.

Deux jours plus tard, l’ancien des Sabres de Buffalo a eu droit à la troisième étoile, touchant la cible dans un gain de 3-2 aux dépens des Flames de Calgary.

Également, Deslauriers a récolté un but et deux mentions d’aide face aux Red Wings de Detroit, le 2 décembre, et a été choisi la deuxième étoile.

En 11 matchs en décembre, l'attaquant de 26 ans a mené l'équipe avec quatre buts (à égalité avec Byron). Il a établi des sommets personnels en un mois pour les filets, les aides (3), les points (7) et le différentiel (+10).