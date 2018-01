Décès d'un Montréalais survivant de l'Holocauste

MONTRÉAL | Un Montréalais qui était parvenu à survivre à l'Holocauste est décédé en ce début d'année, a annoncé le Musée de l'Holocauste de Montréal.

Né de parents juifs à Paris en 1926, Jean Kutscher a échappé aux nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Il avait déménagé à Montréal au cours des années 60, en compagnie de sa conjointe.

« Jean était entièrement dévoué à la transmission de l’histoire de la Shoah et de sa propre histoire, et il a été apprécié tout autant des enfants que des adultes. Il a inspiré tous ceux qui ont eu la chance de l’entendre », a exprimé le Musée sur sa page Facebook mardi, sans préciser la date exacte ou la cause du décès de M. Kutscher.

Jean Kutscher a échappé de peu à la Shoah en France, avec son petit frère et sa petite sœur. Son père, sa mère et son frère aîné ont péri au camp d'extermination d'Auschwitz.

L'homme donnait parfois des conférences dans les écoles et racontait son histoire dans les médias, afin de sensibiliser les gens.

« Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son dévouement, de sa chaleur et de sa capacité exceptionnelle d’aller vers les autres », a conclu le Musée dans son hommage sur les réseaux sociaux.