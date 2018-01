Denis Shapovalov perd d'entrée de jeu

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné devant l'Anglais Kyle Edmund mardi, au premier tour du tournoi de Brisbane, en Australie.

Shapovalov, 51e mondial, a bien bataillé, mais a plié l'échine 6-7 (5), 7-6 (4) et 6-4 face à Edmund, 50e au monde, après deux heures et 30 minutes de jeu.

Au final, le Canadien a claqué 18 as et commis cinq doubles fautes. Il n'a brisé le service de son adversaire qu'une fois en six occasions. De son côté, Edmund a réussi à prendre les remises en jeu de son rival deux fois en trois tentatives.

Il s'agissait d'une quatrième confrontation entre les deux joueurs. Chacun a maintenant remporté deux victoires. C'est d'ailleurs lors du premier duel entre les deux athlètes, en Coupe Davis, en février dernier, que Shapovalov avait été disqualifié pour avoir envoyé une balle dans l'œil de l'arbitre de chaise, Arnaud Gabas.

Polansky s'incline également

De son côté, le Canadien Peter Polansky, 137e joueur mondial et issu des qualifications, a été défait par le joueur australien John Millman, 128e au classement, à qui les organisateurs du tournoi avaient accordé un laissez-passer.

Polansky a été défait 7-6 (4) et 6-0.