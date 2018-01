D’impressionnantes colonnes lumineuses dans le ciel de Moncton

MONCTON | Une photographe amateur des Maritimes a attiré l’attention à l’international grâce à ses photos de colonnes de lumière dans le ciel du Nouveau-Brunswick.

Sophie Melanson, une résidente de Moncton, a immortalisé le phénomène lumineux en fin de soirée vendredi dernier et samedi matin.

Le phénomène des colonnes lumineuses, ou piliers solaires, survient lorsque la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, frappe des cristaux de glace en suspension dans l’atmosphère.

« Le ciel autour de nous était illuminé par des piliers multicolores. J’ai regardé dehors vers 23 h avant d’aller me coucher et j’ai remarqué des colonnes qui devenaient de plus en plus brillantes et de plus en plus nombreuses. Je me suis finalement couchée vers 1 h du matin. [...] Au moment de me lever à 6 h, les piliers étaient encore là », a-t-elle raconté dans un message publié samedi sur Facebook.

Depuis, les photos de la développeuse web ont attiré l’attention partout au Canada ainsi qu'en Europe. Ses images ont notamment été reprises par un réseau d’information météo aux Pays-Bas et des médias du Royaume-Uni s'y sont intéressés.

« La fin de l’année 2017 m’a amené beaucoup plus d’attention que je ne l’aurais imaginé. Je suis un peu dépassée par les événements, mais je suis reconnaissante de la réponse positive suscitée par mes photos », a confié Mme Melanson sur son profil Facebook.