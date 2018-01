Eeli Tolvanen prêt à jouer dans la LNH

BUFFALO | L’attaquant Eeli Tolvanen n’a peut-être pas été en mesure de mener la Finlande à une médaille au Championnat mondial de hockey junior, il n’en reste pas moins qu’il connaît une saison du tonnerre. Les chiffres qu’il présente dans la KHL pourraient même lui permettre de jouer dans la LNH cette saison.

Le choix de première ronde des Predators de Nashville était d’ailleurs sorti beaucoup plus tard que plusieurs l’auraient prédit en juin dernier à Chicago. Considéré comme un espoir dans le top 15, voire le top 10, les Preds avaient finalement pu mettre la main sur le franc-tireur finlandais au 30e rang de la première ronde.

Gageons d’ailleurs qu’ils ne regrettent pas leur choix.

Les 32 points en 39 matchs que Tolvanen a inscrits cette saison dans la KHL avec le Jokerit d’Helsinki égalent le record d’Evgeny Kuznetsov pour le plus de points par un joueur de moins de 19 ans dans l’histoire de la Ligue continentale de hockey.

« Kuznetsov est un excellent joueur dans la LNH et de battre ses records est un honneur pour moi », a mentionné l’ailier de 5 pi 10 po et 181 lb.

SURVEILLÉ DE PRÈS

Récemment, le directeur général des Predators David Poile a mentionné au Tennessean qu’il envisageait la possibilité de rappeler Tolvanen pour finir la saison avec le grand club cette saison.

Le cas échéant, Tolvanen joindrait probablement les Preds une fois son équipe de la KHL éliminée. On dit que l’équipe veut lui laisser terminer sa saison et lui offrir la chance de représenter la Finlande aux Jeux olympiques. Les séries dans la KHL se mettront en branle le 1er mars et pourraient s’étirer jusqu’au 26 avril.

« Je pense être prêt à jouer dans la LNH, a mentionné Tolvanen, qui a conclu le Mondial junior avec six points en cinq parties. La KHL m’a aidé à travailler sur mon jeu. D’affronter des joueurs comme Ilya Kovalchuk ou Pavel Datsyuk est très enrichissant. Je pense que je pourrai faire la transition », explique-t-il en ajoutant que l’ancien du Lightning de Tampa Bay, des Ducks d’Anaheim et des Thrashers d’Atlanta, Evgeny Artyukhin, est l’un des joueurs qui lui a donné le plus de fil à retordre dans la KHL.

LONGS VOYAGES

Tolvanen sait toutefois qu’il doit encore améliorer des aspects de son jeu s’il désire connaître autant de succès dans la LNH.

« Je dois continuer à travailler sur mon jeu défensif. Ça s’améliore dans la KHL parce que nos entraîneurs sont durs avec les jeunes joueurs sur cet aspect. »

S’il est vrai que les voyages forment la jeunesse, Tolvanen terminera la saison avec un bagage d’expérience bien garni. La KHL comptant sur des équipes un peu partout en Russie et même en Chine, les voyagements sont parfois longs et ardus pour le Jokerit et le jeune attaquant finlandais.

Le plus long voyage aura certainement été celui de plusieurs jours, en août, qui les a notamment menés à Pékin, où évolue le Redstar de Kunlun, l’équipe chinoise de la KHL.

« Ce sont des voyages plaisants qui permettent de découvrir des endroits différents dans le monde. En Russie, il y a des endroits plus intéressants à visiter que d’autres. Quand on va en Sibérie, c’est extrêmement froid et on n’ose pas trop sortir le soir, car il se passe de drôles de choses à l’extérieur », raconte-t-il.