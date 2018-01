Après les célébrations des Fêtes, il est grand temps de s’accorder du temps pour relaxer et se reposer avant le retour au boulot. Juste le fait de n’avoir rien à faire devient soudainement une option très intéressante.

Pour passer en mode cocooning, emmitouflez-vous dans des vêtements confortables qui vous permettront de décrocher le temps d’une lecture, d’une série télé ou d’un jeu de société. Préférez les fibres naturelles comme le cachemire et la laine mérinos qui vous garderont bien au chaud et qui sont aussi douces directement sur la peau. Les matières enveloppantes comme la peluche, le velours et les tricots vous donneront l’envie de rester bien campée sur votre canapé.

Photo courtoisie

Peignoir Édition luxueuse 89,95 $ La Vie en Rose

Photo courtoisie

Pantoufles de peau de mouton UGG 105 $

Photo courtoisie

Chandail à épaules dégagées H&M 34,99 $

Pour un minimum de style, je vous propose les superpositions qui vous serviront aussi à ajuster votre tenue selon la température. Le col roulé est un must sous une veste sans manches ou une cape de lainage. On agence le tout avec un legging, un pantalon ample ou un style inspiré du vestiaire sportif, mais pas en coton ouaté. On termine avec les populaires mules de fourrure vraie ou fausse.

Photo courtoisie

Chandail et pantalon de velours 39,95 $ chacun La Vie en Rose

Photo courtoisie

Cardigan de lainage 49 $ Joe Fresh

Photo courtoisie

Écharpe à carreaux 29,90 $ Reitmans

Photo courtoisie

Chaussettes antidérapantes doublées de peluche 19 $ Miiju chez Simons

Photo courtoisie

Zara 99,90 $

Photo courtoisie

Col roulé de cachemire 70 $, veste de fourrure de chèvre de Mongolie 150 $, mules de mouton 40 $, pantalon large de tricot gris 20 $ chez Winners.

On en parle

Photo courtoisie

Une toute nouvelle collection de rouge à lèvres à collectionner. Il y en a 40 en tout et chacun inspire une histoire différente : Spring Break (celui sur la photo) ; Yum Yum ; Brunch Date ; etc. Choisissez la teinte en fonction de l’activité proposée et partagez ensuite votre propre histoire sur Instagram. Collection #LIPSTORIES par Sephora Collection, 10 $ seulement.

Achat de la semaine

Photo courtoisie

Créez une ambiance cocooning avec une bougie parfumée entourée de fourrure recyclée. Une création de Harricana par Mariouche, 59 $ chacune.

Nouveauté

Photo courtoisie

Une nouvelle génération de soleil en canne sans carotène pour avoir un effet de bronzage naturel. La nouvelle collection de Marc Inbane comprend un exfoliant noir à faire avant (primordial pour éviter les taches), un pinceau et un gant pour l’application et le fameux spray bronzeur. La trousse complète Élégance 139,99 $ dans les pharmacies Brunet.