Fragiles et découragés

Le degré de frustration est devenu si élevé et le niveau de confiance si bas, qu’il semble que le Tricolore lâche prise à la moindre défaillance.

« C’était un mauvais match de notre groupe. On doit trouver une façon d’être plus compétitifs et de gagner plus de batailles. C’est frustrant, parce qu’on retire de la fierté à être reconnu comme une équipe travaillante et, ce soir, ce n’était pas du tout le cas. » – Max Pacioretty

D’ailleurs, les joueurs du Canadien ont tenu une courte réunion avant l’entrée des journalistes dans le vestiaire.

« Il faut qu’on se regroupe. Il ne peut pas nous manquer un seul maillon. On doit tous rester dans le même bateau. Personne ne doit débarquer. On doit traverser ça ensemble. » – Phillip Danault

Le Canadien est loin d’être un adversaire coriace pour ses opposants. Une réalité qui devra changer si l’équipe souhaite renverser la vapeur et connaître une fin de saison décente.

« On doit être une équipe plus difficile à affronter. Nos adversaires nous dominent lorsque les rondelles se retrouvent en fond de territoire. C’est comme si on attendait que quelqu’un d’autre fasse le travail. » – Jeff Petry

La vitesse du Canadien, l’une de ses principales qualités, fait également défaut depuis plusieurs semaines.

« On a de la vitesse d’un bout à l’autre de notre formation. On est plus rapide que la plupart des équipes de cette ligue. Notre vitesse, c’est ce qui nous permet d’être créatifs. Ce soir, ce n’était pas cas. » – Max Pacioretty