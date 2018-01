Impossible de « se divorcer » au Québec

Au Québec, et ailleurs dans le monde francophone, il est impossible de « se divorcer », remarque avec justesse une lectrice, Danièle C. Le verbe « divorcer » ne peut, en effet, s’employer à la forme pronominale. Pas depuis quelques siècles en tout cas. Depuis peut-être le 18e siècle, on ne se divorce pas, on divorce. Et on ne divorce pas quelqu’un, mais on divorce de quelqu’un ou avec (d’avec) quelqu’un. Exemples : Kim et Maxime ont divorcé. Luce a divorcé de son mari qui, lui, avait déjà divorcé avec (ou d’avec) Madeleine.