Justin Timberlake annonce son retour sur disque

Justin Timberlake n’a pas tardé à annoncer ses couleurs.

Au lendemain du jour de l’An, JT a révélé sur ses différentes plateformes web que son nouvel album, Man of the Woods, qui lui a été inspiré par ses proches et son coin de pays, sortira le 2 février.

Une date qui n’a rien d’anodin, à deux jours d’une performance attendue à la mi-temps du Super Bowl.

Un premier extrait de Man of the Woods sera lancé dès vendredi.

Pour ce qui est d’une tournée, rien n’a été mentionné pour le moment.

Outre le single Can’t Stop the Feeling, qui avait connu un succès monstre à l’été 2016, les derniers enregistrements de Timberlake remontent à 2013 quand il avait fait paraître la deuxième partie de son projet The 20/20 Experience.