Le million de dollars pour Le trip à trois

Cinq films se sont taillé une place au sein du club des millionnaires du box-office au cinéma québécois en 2017.

Le plus récent à joindre ce club sélect est la comédie Le trip à trois, qui a franchi la barre symbolique du million de dollars de recettes pendant qu’on célébrait l’arrivée de la nouvelle année.

Le film d’animation franco-québécois Ballerina, les comédies Bon Cop Bad Cop 2 et De père en flic 2 de même que Junior Majeur ont aussi dépassé le million. De père en flic 2 et Bon Cop Bad Cop 2 ont même engrangé des recettes de près de 7 millions et de 6,2 millions de dollars respectivement.