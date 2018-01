Le retour de Chucky

Comme à chaque fin de saison, le lundi noir a fait son œuvre et quelques têtes ont roulé à travers la NFL. La situation la plus intrigante à suivre demeure celle des Raiders, équipe avec laquelle le coloré Jon Gruden risque fort bien d’effectuer un retour à la barre.

Celui qui occupe depuis plusieurs années le rôle d’analyste à ESPN lors des matchs du lundi soir est pressenti pour remplacer Jack Del Rio, remercié pour ses services après trois saisons à Oakland.

Attention, toutefois ! Année après année depuis que sa carrière d’entraîneur a pris fin en 2008 à Tampa Bay, son nom revient constamment dans les rumeurs. Cette fois-ci, les plus branchés informateurs américains assurent que ce n’est pas de la frime. Après tout, pourquoi congédier Jack Del Rio après une seule mauvaise saison, si les pourparlers avec Gruden n’en sont pas à un stade avancé ?

Tout indique qu’il s’agit d’une simple question de temps avant que son grand retour se concrétise. Gruden doit normalement poursuivre ses devoirs télévisuels, lui qui doit analyser le match de samedi entre Titans et Chiefs.

Par la suite, celui que l’on surnomme Chucky devrait revenir. Est-ce une si bonne chose pour les Raiders ?

Gruden n’a pas dirigé depuis 2008. Sa légende a été érigée sur une conquête du Super Bowl en 2002 avec un club construit de toutes pièces par Tony Dungy avant son arrivée. Après ce Super Bowl, que personne ne pourra lui enlever, Gruden a guidé les Buccaneers en séries à seulement deux reprises, avec un dossier cumulatif de 44-51.

Gruden demeure bien branché dans les cercles de la NFL et n’a visiblement pas perdu sa fougue. En Derek Carr, il hériterait fort probablement du quart-arrière le plus talentueux qu’il ait eu sous sa gouverne. Le potentiel de frapper un grand coup pour les Raiders est donc réel et il s’agit assurément du nom le plus vendeur sur le marché. S’il revient vraiment, il devra toutefois vite redorer sa feuille de route des dernières années.

ÇA BOUGE AILLEURS

Ailleurs dans la ligue, les Colts (Chuck Pagano), Giants (Ben McAdoo), Lions (Jim Caldwell), Bears (John Fox) et Cardinals (Bruce Arians) doivent aussi dénicher de nouveaux pilotes. Les Bengals ne s’ajouteront finalement pas à cette liste, eux qui ont consenti une prolongation de contrat de deux ans contre toute attente à Marvin Lewis, à la barre depuis 2003.

Les Bears pourraient se tourner vers un gourou offensif pour servir de mentor au jeune Mitchell Trubisky. Josh McDaniels (Patriots) revient chaque année dans les rumeurs, mais attend la situation parfaite pour sa deuxième opportunité.

Un autre nom qui circule abondamment pour les nombreuses opportunités disponibles est Steve Wilks, coordonnateur défensif des Panthers, qui obtiendra plusieurs entrevues.

Quoi qu’il en soit, les prochains jours seront fertiles en rebondissements.