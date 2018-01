Les Américains éliminent les Russes

Kieffer Bellows a inscrit deux buts dont celui de la victoire, mardi soir, à Buffalo, où les Américains se sont imposés 4-2 face aux Russes en quarts de finale du Championnat mondial de hockey junior.

Grâce à ce gain, les Américains retrouveront les Suédois jeudi, en demi-finales du tournoi. De leur côté, les Russes seront exclus du podium pour la première fois en huit ans.Choix de première ronde des Islanders de New York en 2016, Bellows a marqué le but victorieux avec moins de huit minutes à faire au temps réglementaire. Son lancer frappé décoché depuis l’enclave n’a laissé aucune chance au gardien russe Vladislav Sukhachyov.Bellows avait ouvert la marque pour les champions en titre du tournoi en avantage numérique, dès la troisième minute de jeu.Avec six buts depuis le début de l’événement, le fils de Brian Bellows, ancien attaquant des North Stars du Minnesota, est maintenant le meilleur marqueur de la formation américaine.Kailer Yamamoto a complété la marque pour les États-Unis lors de la période initiale. Le choix de première ronde des Oilers en 2017 a inscrit son deuxième but de la compétition en récupérant son propre retour de lancer dans l’enclave.La réplique des RussesLes Russes ne se sont toutefois pas avérés des proies faciles. Après un début de match dominé par les Américains, ils ont répliqué de belle façon à mi-chemin dans le premier engagement.Représentant la Russie pour une première fois dans une compétition internationale, Marsel Sholokhov, a surpris le gardien américain Joseph Woll d’un tir du revers du côté de la mitaine.En troisième période, Andrei Altybarmakyan a créé l’égalité sur une superbe pièce de jeu. Après avoir provoqué un revirement à sa ligne bleue, il a filé en zone offensive, s’est débarrassé d’un défenseur américain et a habilement déjoué Woll.Le deuxième but de Bellows a toutefois cassé les reins des Russes. Joey Anderson a porté le coup fatal en marquant dans un filet désert.

Prochains adverses des Américains, les Suédois sont toujours invaincus depuis le début du tournoi. Après avoir signé une fiche parfaite de 4-0 en ronde préliminaire, ils ont vaincu les Slovaques 3-2 mardi, en quarts de finale.Les Américains, qui ont terminé deuxièmes du groupe A, ont maintenant une fiche de 4-1 depuis le début du tournoi.