Les jeux les plus vendus sur Steam en 2017

2017 a été une année vraiment spectaculaire côté jeux vidéo. Même si les gamers de console ont été gâtés, Steam a connu une année bien remplie.

Steam a enfin dévoilé ses listes «best of» de 2017, dont le palmarès des meilleures ventes. Ce top 100 est divisé en quatre catégories: platine, or, argent et bronze. On ne connaît pas la première position, mais bien les 12 jeux «platine».

Encore une fois cette année, certains jeux sortis il y a plusieurs années, comme GTA V, sont parmi les plus populaires.

Voici les jeux platine et or de 2017!

Platine

Divinity: Original Sin II

Rocket League

The Witcher: Wild Hunt

Ark

CS: GO

Warframe

Playerunknown’s Battlegrounds

Ghost Recon Wildlands

H1Z1

GTA V

Rainbow Six Siege

Dota 2

Or

Fallout 4

Middle-Earth: Shadow of War

Call of Duty: WWII

Arma 3

Assassin’s Creed: Origins

Dark Souls III

NieR Automata

For Honor

Civilization VI

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Stellaris

Warhammer