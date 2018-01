L’ex-consule Roxanne Dubé a dilapidé toutes ses économies pour son fils accusé de meurtre à Miami

OTTAWA | Les démarches judiciaires de l’ancienne consule générale du Canada à Miami Roxanne Dubé pour faire libérer son adolescent accusé de meurtre en Floride l’ont ruinée financièrement.

Elle a dû dépenser 215 000 $ seulement en frais d’avocat, selon une décision publiée le 1er décembre par la Cour supérieure de l’Ontario concernant une pension alimentaire.

Alors âgé de 15 ans, Marc Wabafiyebazu avait été arrêté à Miami le 30 mars 2015, à la suite d’une fusillade dans laquelle son frère Jean Wabafiyebazu, âgé de 17 ans, et autre individu, Joshua Wright, avaient perdu la vie.

Les autorités ne croient pas que Marc Wabafiyebazu, qui agissait comme guetteur dans un véhicule, soit directement responsable de la mort des deux hommes. Toutefois, selon la loi floridienne, quiconque participe à un crime au cours duquel une personne meurt peut être accusé de meurtre.

En plus des frais d’avocat, Mme Dubé a déboursé 15 000 $ pour l’enterrement de son fils Jean, a rapporté l'Ottawa Sun. La diplomate a également dû vendre sa maison d’Ottawa, prendre une marge de crédit de 45 000 $, contracter un prêt de 40 000 $ auprès de son employeur et faire des emprunts de 28 500 $ sur des cartes de crédit.

À cela se sont ajoutés des frais mensuels de 1800 $ pour son loyer et de 500 $ pour s’occuper de Marc, détenu par l’État, ainsi qu'une pension alimentaire de 2400 $ pour le père des deux enfants, Germano Wabafiyebazu.

En février 2016, Marc Wabafiyebazu a plaidé coupable à des accusations réduites, évitant ainsi la prison. Il a toutefois dû participer à un camp de réinsertion sociale (boot camp).

L’adolescent est de retour au Canada depuis septembre 2016.

Roxanne Dubé travaille actuellement au ministère canadien des Affaires étrangères, où elle touche un salaire annuel de 148 000 $.