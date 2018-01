«Nos joueurs veulent gagner» -Claude Julien

À l’ouverture des portes du vestiaire, les Max Pacioretty, Karl Alzner, Phillip Danault, Jeff Petry et plusieurs autres attendaient tous devant leur casier. Il venait d’y avoir une réunion entre les joueurs après ce cinquième revers d’affilée et cette autre rencontre où l’attaque a frappé du vent.

En conférence de presse, Claude Julien a précisé qu’il n’avait pas ordonné à ses joueurs de rester pour répondre aux questions des journalistes.

« Je l’ai dit publiquement, nos joueurs veulent gagner, plus que les gens pensent, a dit Julien. Mais on ne se prend pas de la bonne façon. Il y a plusieurs joueurs qui doivent en donner plus et d’autres qui doivent prendre de meilleures décisions. Il y a plusieurs facteurs en jeu. Il faut prendre la responsabilité et dire que tu veux faire la différence comme joueur. »

Avec une participation aux séries qui devient de plus en plus illusoire, Julien n’a pas l’intention de changer son approche. À court terme, il visera encore l’obtention d’une victoire et des deux points.

À Ottawa, Guy Boucher a récemment affirmé qu’il regardera plus à bâtir l’avenir de son équipe d’ici les prochaines semaines plutôt que d’obtenir de bons résultats à court terme.

« Je cherche à régler le problème, c’est mon approche, a répliqué Julien. Je veux gagner des matchs. Tant et aussi longtemps que nous ne prenons pas de décisions comme organisation, c’est ce que je dois faire. J’ai besoin de trouver un moyen de replacer l’équipe sur la bonne voie. »

De la frustration

Julien n’a pas caché que la grogne s’installe de plus en plus dans le vestiaire de son équipe.

« Il y a beaucoup de frustration, a-t-il convenu. Quand il y a de la frustration, le niveau de compétition n’est pas à point et les décisions ne sont pas les bonnes. Ça nous coûte des buts et des matchs.

« Pour gagner, il faut que tout le groupe travaille fort, a-t-il continué. Il faut être sur la même longueur d’onde. Quand on exécute bien notre système de jeu, on a du succès. Mais en ce moment, on prend de mauvaises décisions et les gars se découragent rapidement. On est dans une situation assez fragile. Il faudra gagner un match pour reprendre la confiance. Il faut que ça arrive bientôt. »

Une attaque anémique

À ses cinq derniers matchs, le CH n’a marqué que quatre buts, mais un seul à cinq contre cinq. C’était un but d’Alex Galchenyuk contre les Hurricanes à Raleigh.

« Quand tu ne marques pas, c’est souvent pour les mêmes raisons, a expliqué Tomas Plekanec. Nous voulons marquer, mais nous ne faisons pas les bonnes choses pour y arriver. »