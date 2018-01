Quel déluge de mots inutiles?

Je la trouve incroyable cette grand-maman qui vous écrit ce matin à quel point elle en a marre des querelles entre croyants et non-croyants. Où est-elle allée chercher autant de rien pour en faire quelque chose ? Elle affirme que « les athées sont la preuve de l’existence de Dieu puisqu’il n’existe aucun athée du père Noël, du loup-garou et des ovnis ». Pourrait-on dire alors que les croyants sont eux-mêmes la preuve de leur crédulité ? Et doublement dans son cas, puisqu’elle affirme hors de tout doute « je confirme qu’IL existe... », alors qu’il faut avoir la foi pour croire, puisqu’aucune preuve n’existe.

Gilles Godin

C’est ce qui me dérange le plus de certains croyants. Cette volonté qu’ils ont de se croire seuls dans la bonne voie. Hors de l’Église point de salut disait-on autrefois ! Eh bien, très peu pour moi.