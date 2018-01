Rétrospective de l’année 2017 en politique fédérale

♦ Le gouvernement libéral dépose son projet de loi qui a pour but d’améliorer la transparence et l’ouverture de l’appareil fédéral en réformant la Loi d’accès à l’information. Or, les libéraux de Justin Trudeau ont renié leur promesse électorale d’assujettir les bureaux des ministres et du premier ministre à cette loi.