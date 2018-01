Réunies pour Mary Kills People

Après Off The Map, Rachelle Lefevre et Caroline Dhavernas voient leurs noms apparaître au générique d’une autre série anglophone, Mary Kills People.

Le drame canadien-anglais, qui reprend du service mercredi soir à Global (et plus tard cet hiver aux États-Unis sur Lifetime), raconte l’histoire d’une urgentologue (Caroline Dhavernas) qui aide illégalement ses patients à mourir. Dans cette deuxième saison, Rachelle Lefevre incarne un nouveau personnage prénommé Olivia, une riche entrepreneure qui confie à Mary un mandat meurtrier qui entraînera cette dernière du côté sombre.

« J’étais très heureuse de retrouver Rachelle, indique Caroline Dhavernas en entrevue au Journal. C’était un choix impeccable pour interpréter Olivia. En plus d’avoir un look fantastique, elle dégage quelque chose d’unique. C’est une comédienne au talent immense. »

Sept ans plus tard

Ces retrouvailles surviennent exactement sept ans après Off The Map, cette série américaine du réseau ABC créée par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) qui brossait également le portrait de médecins, mais de façon très différente.

« C’était très intéressant d’observer Caroline travailler, souligne Rachelle Lefevre au téléphone. Elle est très, très douée. Dans Off the Map, elle jouait une médecin anxieuse et vulnérable... C’était très sentimental. Mary n’est pas du tout comme ça ! »

La suite de Mary Kills People a été tournée l’été dernier à Toronto. Rachelle Lefevre dit avoir été accueillie à bras ouverts.

« Tout le monde était très sympathique. La série parle d’un sujet quand même sérieux, mais entre les prises, on riait beaucoup. C’était très agréable. »

De Los Angeles à Montréal

Installée à Los Angeles depuis plusieurs années, Rachelle Lefevre continue de mener sa barque à Hollywood. Depuis la fin d’Under the Dome après 3 saisons en 2015, elle a joué dans Law and Order : Special Victims Unit et Doomsday, un pilote pour ABC.

En 2016, celle qui revient à Montréal trois à quatre fois par année a donné naissance à son premier enfant. « Avant d’avoir mon fils, je pensais savoir c’était quoi, être fatiguée... Mais j’avais tort ! », s’exclame la nouvelle maman de 38 ans.

Quant à Caroline Dhavernas, c’est à partir du Québec qu’elle poursuit une carrière dans les deux langues. Lancé l’an dernier, le film Easy Living, dans lequel elle brille en tant que vendeuse itinérante de cosmétiques, vient d’atterrir sur Amazon Prime aux États-Unis. Le long métrage d’Adam Keleman est toujours en attente d’un distributeur au Canada.

► Mary Kills People reprend l’antenne mercredi soir à Global à 20 h.