Sous les apparences se cachent parfois de vilains secrets

Je m’adresse à Roger Fontaine qui vous décrivait le désarroi dans lequel l’attitude de ses deux aînées le mettait. Lui qui habitait en Estrie devait prendre rendez-vous d’avance avec elles pour visiter ses petits-enfants, et pas trop souvent. Les deux filles en question n’étaient venues le visiter avec leurs familles respectives que deux fois en 20 ans.

Je ne sais qui vous êtes M. Fontaine ni qui sont vos filles, mais vos propos m’irritent. Imaginez ce que vos filles ont eu à endurer pendant les vingt ans qu’elles ont vécu sous votre toit. Juste savoir que vous n’avez jamais visité le médecin, alors que vous prétendez être en excellente forme, en dit beaucoup sur votre façon d’évaluer les choses, car il est recommandé au-delà de 50 ans de voir son médecin au moins deux fois par an. Juste là, vous avez 22 ans de retard. Je soupçonne que votre auto est mieux suivie que vous.

Entre deux rendez-vous pour votre voiture, que diriez-vous de consulter un professionnel en santé mentale pour trouver d’où vous vient cette rigidité qui vous caractérise ? Car vous savez, quand un comportement malsain est démasqué, il est plus facile ensuite de ne pas le reproduire. Vos travers difficiles à vivre ainsi démasqués et endigués, j’imagine que vos filles vous en seraient fort reconnaissantes et renoueraient probablement des relations plus suivies avec vous.

À titre d’exemple de questions à vous poser pour débusquer votre vrai MOI : D’où me vient cette rigidité ? Quand a-t-elle commencé ? Selon mes souvenirs les plus lointains, que s’est-il passé dans ma vie pour que je choisisse cette voie aux problèmes que je rencontrais et que je rencontre toujours dans la vie ? Cette stratégie donne-t-elle toujours les résultats escomptés ? Quelles seraient les autres stratégies à adopter pour réaliser mes objectifs ?

Vu le nombre d’années qu’il vous reste à vivre, vu l’augmentation de l’espérance de vie sur terre et votre excellente santé, il me semble que l’exercice vaudrait la peine d’être tenté. Mais en êtes-vous capable ? Là est la grande question. Car cet exercice suppose que vous êtes une personne réellement vivante et ayant encore le goût de s’améliorer.

Anonyme

Je pense qu’une relecture rapide de cette lettre vous donnerait une bonne idée de la personnalité de base du monsieur en question. Quand il dit « les enfants ROI [supposant ici ses filles dans le contexte] manquent de civisme, en plus de m’appeler Roger et non papa, ce qui me déplaît » ou encore « même si je ne suis pas résistant au changement, je trouve que sur cette terre les changements sont trop rapides », cela ne démontre-t-il pas qu’il n’a nulle envie d’évoluer ? Et la pomme ne tombant jamais très loin du pommier, cette grande rigidité a certainement déteint sur ses filles puisqu’elles manifestent la même à son endroit à lui. Je lui souhaite l’envie de s’analyser pour changer, mais je doute que cela soit le cas.