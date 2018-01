Syrie: 7 civils tués dans des frappes aériennes à Idleb

BEYROUTH | Au moins 7 civils, dont cinq enfants, ont été tués mardi en Syrie dans des frappes aériennes visant une localité d’Idleb, province du nord-ouest du pays dominée par des djihadistes, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Appuyées par l’aviation russe, les troupes gouvernementales mènent depuis plus d’une semaine une opération à la périphérie de la province d’Idleb, la seule à échapper entièrement au pouvoir de Bachar al-Assad.

Les raids ont visé la localité de Khan Souboul, dans le centre de la province, selon l’OSDH.

« Il y a au moins 7 morts, dont cinq enfants et deux femmes », a précisé l’ONG basée en Grande-Bretagne qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

« Nous ne savons pas s’il s’agit de frappes aériennes du régime syrien ou de la Russie », a indiqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

La province d’Idleb est dominée par la coalition djihadiste de Tahrir al-Cham, formée principalement par l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, et des groupes rebelles maintiennent une présence dans la région.

Depuis plusieurs jours, les affrontements se concentrent dans le sud-est de la province d’Idleb et le nord-est de la province voisine de Hama, selon M. Abdel Rahmane.

L’opération du régime intervient après deux mois de combats sporadiques, qui ont déplacé des dizaines de milliers de personnes.

« Plus de 60.000 personnes ont été déplacées du sud d’Idleb et du nord-est de Hama en novembre et décembre 2017 », a indiqué à l’AFP le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Les sites d’accueil des déplacés sont « submergés », précise OCHA: « de nouveaux camps ont été établis à la frontière avec la Turquie, mais ils ne sont pas suffisants, et certaines personnes doivent rester dans des secteurs à l’extérieur ».

Combats en cours

Les affrontements se poursuivaient mardi, a constaté un correspondant de l’AFP: une colonne de fumée blanche s’élevait dans le ciel après une frappe aérienne du régime près de la localité d’Al-Tamana, tandis que les insurgés lançaient des tirs d’artillerie sur les positions du régime.

« L’objectif du régime est d’arriver à l’aéroport militaire d’Abou Douhour. Ce n’est pas vrai qu’il cherche à reprendre toute la province d’Idleb », assure à l’AFP un commandant sur le terrain de Tahrir al-Cham, Abou Islam.

De sérieuses divergences opposent les djihadistes et les rebelles, mais les deux camps sont toutefois alliés dans la bataille en cours contre le régime.

« Il y avait des différends entre tous les groupes, mais ces différends secondaires ont été mis de côté, et ils se sont regroupés au sein d’une cellule d’opération commune pour contrer le régime criminel », poursuit le commandant Abou Islam, près de la frontière avec la province de Hama.

Des unités de l’armée syrienne ont pris le contrôle de six villages de Hama, a précisé de son côté l’agence officielle Sana.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime, le conflit en Syrie s’est complexifié au fil des ans avec l’implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Il a fait plus de 340 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.