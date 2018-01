Un but qui fait mal

Le Canadien de Montréal tire de l’arrière 3-1 après deux périodes de jeu contre les Sharks de San Jose, mardi au Centre Bell.

Les Sharks ont repris une avance de deux buts en faisant mouche avec neuf secondes à écouler à la deuxième période. Un beau jeu de passe a mené à la réussite de Timo Meier alors que Joe Morrow était au cachot.

Les favoris de la foule s’étaient inscrits au tableau avec un peu moins de quatre minutes à faire à la période. Pendant un avantage numérique de deux hommes, un tir de Max Pacioretty a rebondi sur la jambière d’Andrew Shaw avant de pénétrer dans le filet.

Quelques minutes plus tôt, les Sharks avaient récolté leur deuxième filet. Dans une descente à deux contre un, Mikkel Boedker a choisi de tirer. Carey Price n’a pas été en mesure de contrôler le retour et Marc-Édouard Vlasic en a profité pour marquer son quatrième but de la saison.

Un jeu étrange a permis à Joe Thornton d’ouvrir le pointage pour les Sharks en première période. Le tir de la pointe de Justin Braun l’a frappé sur la poitrine avant d’atterrir légèrement derrière Carey Price. Le joueur de centre vétéran n’a ensuite eu qu’à pousser le disque derrière la ligne rouge.

Le Tricolore est de retour à la maison après une difficile série de sept matchs à l’étranger. Une séquence au cours de laquelle il a affiché un rendement de 2-5.

Les Sharks, pour leur part, entament un voyage au Canada. Après le match contre le Canadien, ils feront des arrêts à Toronto, à Ottawa et à Winnipeg.

Nicolas Deslauriers, qui a été laissé de côté samedi et à qui le CH a remis la Coupe Molson pour le mois de décembre avant la partie, a été réinséré dans la formation par Claude Julien. Il a pris la place de Byron Froese.

Tomas Plekanec dispute son 961e match avec le Canadien en carrière. Il rejoint Guy Lafleur au neuvième rang des joueurs ayant pris part au plus grand nombre de rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.