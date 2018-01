Un ancien otage canadien en Afghanistan fait face à de multiples accusations

OTTAWA | Joshua Boyle, ce Canadien qui avait été secouru en Afghanistan avec sa conjointe et ses enfants en octobre après avoir été retenu en otage pendant cinq ans, a été arrêté et accusé de voies de fait et d'agressions sexuelles.

Selon plusieurs médias, l’homme de 34 ans a comparu le 1er janvier à Ottawa. Il fait face à 15 accusations pour voies de fait (8), agression sexuelle (2), séquestration (2), menace de mort (1), fausse déclaration (1) et pour avoir forcé quelqu'un à prendre du Trazodone, un antidépresseur qui peut avoir un effet sédatif.

Tous ces événements se seraient produits à Ottawa entre le 14 octobre et le 30 décembre.

«M. Boyle est un jeune homme qui a traversé beaucoup d'épreuves. Il n'a jamais eu de problème avec la loi. Nous allons regarder les preuves et le défendre face à ces accusations en cour», a fait valoir son avocat, Eric Granger, en entrevue avec le Star.

La conjointe de Boyle, Caytlan, a indiqué au Star qu'elle ne peut commenter les accusations, mais que les sévices que son mari a subis alors qu'il était retenu en otage ont influencé ses actions.

«Évidemment, il est responsable de ses gestes, mais c'est avec compassion que je souhaite qu'il obtienne de l'aide et des soins», a-t-elle écrit au quotidien, en précisant qu'elle et ses enfants sont ébranlés, mais en santé.

Le couple avait été capturé par des combattants liés aux talibans en octobre 2012, alors qu'ils se trouvaient en Afghanistan. Tous deux avaient été secourus, avec leurs trois enfants nés en captivité, au cours de l'automne dernier et étaient arrivés au Canada le 13 octobre.