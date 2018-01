Un bon Bye Bye, un meilleur Infoman

Malgré des performances humoristiques de haute voltige d’Anne Dorval et Marc Labrèche, le titre de Meilleure revue de fin d’année revient à Infoman 2017. Voici notre analyse en sept points.

L’imitation la plus réussie

Bien que Pierre Verville ait réussi à nous arracher un sourire en pastichant Patrice Roy durant À l’année prochaine, il arrive troisième au palmarès des meilleures caricatures du 31 décembre, derrière Marc Labrèche et Anne Dorval, ex æquo au sommet. Les deux joueurs étoiles du Bye Bye 2017 ont fait flèche de tout bois à chaque apparition. Le premier s’est illustré en Mélanie Joly, Donald Trump, Éric Salvail et François Bellefeuille ; la seconde a brillé en Kim Jong-un, Giovanni Apollo et Anne-France Goldwater. Mentions spéciales à Véronique Claveau en Joanie d’OD Bali et Pierre Brassard en Gilbert Sicotte.

La plus grande émotion

De l’hommage posthume à Patrick Bourgeois à l’épouse de Debbie Lynch-White qui empoigne sa guitare pour chanter Mess is Mine de Vance Joy, la spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers a offert plusieurs moments touchants. Le plus émouvant est survenu quand Lara Fabian, Lulu Hughes, France Castel, Karine Vanasse et une amie, Odrée Rousseau, ont chanté Simply the Best de Tina Turner à Mariana Mazza. Au terme d’un automne explosif au cours duquel les femmes ont élevé leurs voix, cette formation 5 étoiles et 100 % féminine offrait une image puissante.

La déception

Parmi les quelques fausses notes du Bye Bye, mentionnons la parodie à grand déploiement – mais beaucoup trop beige – de Despacito. District 31 méritait mieux que District 30 & 1 et malgré toute l’énergie déployée par Marc Labrèche, le sketch sur l’arrivée du cannabis à la SAQ n’a jamais levé. Un joint nous aurait peut-être aidés à trouver le segment un peu plus drôle.

L’éclat de rire

Paris Match est d’accord : Marc Labrèche en Céline Dion, c’est du bonbon. Le Bye Bye a atteint un sommet en parodiant la vidéo de haute couture du magazine Vogue mettant en vedette la diva québécoise. Après une demi-douzaine de visionnements, ce classique instantané est toujours aussi hilarant, particulièrement quand Labrèche « mange des patates » en utilisant la main en caoutchouc de René Angélil. Juste assez politiquement incorrect.

La surprise

Alors que plusieurs souhaitaient voir Simon-Olivier Fecteau tirer à boulets rouges sur Gilbert Rozon, le grand manitou du Bye Bye 2017 a préféré la sobriété efficace. Nous avons apprécié le côté sombre du pastiche du film IT, dans lequel Rozon prenait la place du terrifiant Pennywise. « T’es un clown dans un égout. Tu n’as plus rien », a parfaitement résumé Anne Dorval.

L’éclair de génie

La plus belle trouvaille d’Infoman 2017 ? L’entrevue avec Juli Briskman, cette femme qui a fait le tour du monde après avoir été photographiée à vélo en train de faire un doigt d’honneur à Donald Trump, qui revenait d’une énième séance de golf en auto. Les « jokes de députés » (un clin d’œil aux Jokes de papa) avec Véronique Hivon, Gabriel Nadeau-Dubois et autres Nathalie Roy valaient aussi le détour.

Le moment musical

Certes, En direct de l’univers a proposé plusieurs pots-pourris réjouissants, mais en fin de compte, c’est L’amour au temps des catastrophes de Charlotte Cardin, la chanson d’ouverture d’Infoman 2017, qui remporte la palme. Accompagnée d’un vidéoclip irrésistiblement psychotronique, la (trop courte) pièce peut être téléchargée gratuitement au radio-canada.ca.

Le Bye Bye triple millionnaire

Le Bye Bye a franchi la barre des 3 millions de téléspectateurs le 31 décembre à Radio-Canada. Selon les données préliminaires de Numéris, la revue de fin d’année a rallié 3 017 000 téléspectateurs pour une part de marché de 87 %, en hausse de 20 000 personnes par rapport à 2016. Infoman a enregistré la plus forte augmentation par rapport à l’an dernier, passant de 1 730 000 à 2 047 000 fidèles.