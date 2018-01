Une eau potable de qualité, un enjeu qui vous tient à cœur?

Une carrière valorisante dans un domaine de première importance, ça vous tente?

La gestion de l’eau est une préoccupation constante pour le monde municipal et le secteur industriel. De ce fait, il va sans dire que les besoins en main-d’œuvre qualifiée sont importants.

En 15 mois, transformez votre intérêt pour les sciences et l’environnement en diplôme et devenez technicien qualifié en traitement des eaux. Mettez vos compétences à profit et contribuez à la protection de cette ressource vitale.

Le programme Gestion et assainissement des eaux est une attestation d’études collégiales (AEC) qui a été créée afin de répondre aux besoins de divers secteurs, dont les municipalités, en matière d’alimentation, de production et de distribution des eaux potables ainsi qu’en matière de collecte, de traitement des eaux usées et de rejet aux cours d’eau récepteurs.

La très grande majorité des diplômés du programme Gestion et assainissement des eaux obtiennent un emploi et sont embauchés, principalement, à titre d’opérateurs d’installations de traitement des eaux ou de techniciens en traitement des eaux municipale ou industrielle.

Étudier en Gestion et assainissement des eaux, c’est apprendre sur le terrain, s’exercer en laboratoire et c’est aussi rencontrer des spécialistes

L’ensemble des compétences que les étudiants vont acquérir repose notamment sur le respect des lois et des règlements en matière d’environnement, de santé et de sécurité. Par exemple, le diplômé sera appelé à participer à la surveillance des chantiers et à l’inspection des installations.

Également, parmi les compétences développées dans le programme, les étudiants auront à effectuer l’analyse d’échantillons d’eau recueillis sur des plans d’eau, dans le cadre du cours Techniques d’échantillonnage. Effectuer des relevés hydrologiques, échantillonner et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées font aussi partie des aptitudes à acquérir pour l’étudiant.

Dans le cadre du cours Production de l’eau potable, l’étudiant développera des compétences liées à l’optimisation du contrôle des procédés de production et de traitement des eaux de fabrication, des eaux usées et des boues. Les finissants auront par ailleurs l’occasion de visiter des installations municipales et industrielles et de rencontrer des spécialistes en gestion de l’eau profitant ainsi de l’expertise de ces derniers. Enfin, des stages en milieux de travail permettent aux finissants d’ancrer leurs connaissances et de mettre à profit leurs apprentissages. De plus, ils ont eu la chance d’établir des contacts avec différents acteurs et employeurs potentiels du milieu.

Notons que cette formation de pointe de 1530 heures réparties sur 15 mois, offerte exclusivement dans cinq collèges au Québec, dont Mastera du Cégep de Jonquière, est reconnue par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec ainsi que par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada comme programme menant aux certifications pour l’opération de stations d’assainissement et de traitement (article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable ). Les finissants de ce programme obtiennent donc les certifications qui leur permettent de travailler dans tous les types d’installations de traitement et d’assainissement.

Pour en savoir plus sur le programme Gestion et assainissement des eaux :

1 418 547-3672 - mastera.qc.ca