Voici nos 11 souhaits musicaux les plus chers pour 2018

La fin de l’année n'est pas seulement le temps idéal pour faire le point sur tout ce qui s’est passé durant les 12 derniers mois.

C’est aussi un moment propice à la réflexion. Que souhaite-t-on pour l'année qui vient?

Voici pour vous une liste de nos onze voeux les plus chers pour 2018.

1. Que tout le monde réalise que Africa, de Toto, c’est pas si bon que ça.

C’EST MÊME PAS LA MEILLEUR CHANSON DE TOTO.

2. Le retour du groupe rock Oasis.

On n'a pas de joke à faire ici. On aimerait juste vraiment ça.

3. Que U2 se calme sur les spectacles un peu.

Prenez un break les boys, vous n’êtes plus jeunes jeunes.

4. Que la vague du mumble rap passe.

Nicky Nelson/WENN.com

Et surtout que Post Malone prenne une douche.

5. Que Tom Delong de Blink 182 nous mette en contact avec des OVNIS.

On a quand même plus de chance que ceci arrive que Post Malone prenne une douche.

6. Que Morrissey arrête de dire des choses.

Getty Images/AFP

7. Qu'Eminem se réoriente et change de carrière.

On l’a tous aimé il y a 20 ans, mais là, ça commence à devenir gênant. Il serait plus utile en tant qu’informaticien ou préposé dans un CHSLD.

8. Qu’Alex Nevsky arrête de faire la même toune.

PA PA PA PA PA PA PA

9. Qu’on cesse collectivement de faire semblant que Arcade Fire a fait quelque chose de potable depuis The Suburbs.

Parfois, la vérité est difficile à accepter...

10. Que Céline choisisse finalement sa personnalité

Elle a passé 2017 à se chercher, c'était correct, mais là c’est le temps qu’elle se décide. On est prêt Céline.

11. Que Takeoff de Migos ait enfin sa page Wikipédia

Pauvre petit.