Pierrette Richer

" C'est avec émotions que je vous annonce le décès de ma maman. Pierrette, tu as été une rockeuse au coeur romantique qui m’a légué le plus beau des cadeaux: la liberté. Je m'engage à conserver dans mon coeur: ton courage.Pierrette laisse dans le deuil son Angélique (sa fille unique), sa famille et ses amis.Un immense merci au personnel de l’Hôpital de Verdun pour votre empathie: Céline, Daniel, Denis, Dr. Moghrabi, Mylène (CLSC de St-Henri), Hélène et Sylvie, c’est grâce à vous si maman a pu rester chez elle presque jusqu’à la toute fin. Un merci tout spécial à l’unité des soins palliatifs de Champlain: Carey, Christiane, Diane, Dr. Marchand, Fadhoua, Jasmine, Josée, Lyne, Marie-France, Martin, Raymond, Stéphane et Victoria, qui l’ont aidée à quitter cette vie avec douceur et dignité.Angélique Richer vous accueillera le dimanche 7 janvier 2018 de 15h30 à 18h30 au:2750, MARIE-VICTORIN EST, LONGUEUIL, J4G 1P5www.yveslegare.com 514-595-1500suivi d'une célébration de prières au salon.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l’unité des soins palliatifs de la Fondation Champlain à Verdun en la mémoire de Pierrette Richer.