ARCHAMBAULT, Conrad



À Laval, le dimanche 31 décembre, est décédé Conrad Archambault, époux de Mariette Corbeil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carole (Marc Desrochers), ses petites-filles Véronique et Catherine (Sébastien Di Tommaso), son frère et ses soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le vendredi 5 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Vincent de Paul (5443. Boul. Lévesque Est, Laval, Qc) le samedi 6 janvier à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière de la Paroisse, située au 3503, Boul. Lévesque Est, Laval, Qc.