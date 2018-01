MARCHAND, Claude



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Claude Marchand, le jeudi 14 décembre 2017, à l'âge de 80 ans, époux de feu Bernadette Guilbault.Il laisse dans le deuil ses trois fils Sylvain (Renée), Daniel (Suzanne) et Stéphane; ses petits-enfants Marc-André et Benoît; ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Famille et amis sont invités à se rassembler pour le dernier repos de Claude au cimetière Le repos St-François d'Assise, au Mausolée La Paix, le samedi 6 janvier 2018 à 11h30.