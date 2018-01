GAGNON, Carole



Le 27 décembre, à l'âge de 60 ans après un long combat, est décédée Carole Gagnon de St- Hubert, épouse de Maurice Emond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine (Xavier), Jean-François (Julie) et Stéphane (Stéphanie), ses petits-enfants Christopher et Alycia, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 janvier de 14h à 19h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Une liturgie de la Parole sera célébrée en la Chapelle de la résidence funéraire à 19h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.