VERMETTE, Georges



À St-Jérôme, le 1er janvier 2018, à l'âge de 98 ans et un mois, est décédé M. Georges Vermette, époux en premières noces de feu Marie-Anne Fortier et en secondes noces de feu Réjeanne Duquette et frère de feu Thérèse.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane Cyr), Francine (Gilles Roy), Claude (Suzanne Côté), Lise (Michel Clermont), Johanne (Gilbert Desjardins), Normand (Nicole Goyer), Denis (Manon Boucher), ses petits-enfants: Patrick, Maryève, Gabriel, Guillaume, Julien et Marjorie, ses deux arrière-petits-enfants: Noémie et Émile, ses frères: Oscar (Juliette) et Laurent (Ghislaine) ainsi que les enfants de sa deuxième épouse et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier de 19h à 22h et samedi dès 9h au complexe funéraire:ST-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu samedi, le 6 janvier à 11h, en l'église de St-Augustin.Un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme serait grandement apprécié au lieu de fleurs.