9 groupes que tu fais semblant d’aimer

Vous avez leurs disques dans votre collection. Vous arborez leur t-shirt à l’occasion. Vous les avez vus une couple de fois en show. Et pourtant...

Certains groupes ont miraculeusement l’effet d’épater dans une conversation. Pas vraiment besoin de les écouter, il suffit d’insérer le nom d’une de leurs tounes dans une discussion et vous aurez l’air d’un grand mélomane. Le plus cool qui soit.

Prenez note qu’on ne fait pas ici le procès des groupes eux-mêmes. On s’amuse plutôt aux dépens des prétendus fans qui se les approprient pour avoir l’air dans le coup.

Joy Division

Ce groupe légendaire de post-punk est rapidement devenu un « go-to » à nommer pour les non-initiés qui veulent se la jouer cool dans une conversation. Au point que le t-shirt de la pochette de Unknown Pleasures est devenu le symbole international pour désigner un poser.

Mogwai

Le genre de bands souvent nommés il y a de cela quelques années par des universitaires branchés. C’était tellement cool de parler de Mogwai que lorsqu’on se décidait à en écouter, on ne pouvait s'empêcher d’échapper un « tout ça pour ça? » bien senti.

Rufus Wainwright

Ses beaux spectacles léchés et ses mises en scène soignées ont de quoi attirer l’œil... Mais l’oreille? Peu importe : vous n’avez qu’à dire le nombre de fois que vous avez vu le beau Rufus en show pour qu’on vous admire.

God Speed You! Black Emperor

Il était de bon ton au tournant des années 2000 de citer le groupe pour montrer qu’on était dans le coup. Toutefois, bien peu de fefans pouvaient nommer le titre d’une seule pièce. Dommage.

Arcade Fire

AFP

En 2004, nous avons tous été touchés par la beauté et la grandiloquence de l’album Funeral. Nous avons aussi été emballés par la fierté qu’un groupe fasse autant rayonner le 514 à l’international. Même le regretté David Bowie avait dit que Funeral était l’album de l’année. 15 ans plus tard, Arcade Fire n’est plus ce qu’il était. Le groupe qui donnait de la légitimité à notre petite scène locale joue maintenant dans des arénas qu’il peine à remplir... Sauf évidemment à Montréal. On se rattache collectivement à un symbole, pas pour ce qu’il est maintenant, mais pour la façon dont il nous a déjà fait sentir dans le passé. Un peu comme la campagne électorale de 2012 de Barack Obama.

Radiohead

Ce groupe alternatif a déjà réellement plu à une grande partie de la population dans le temps qu’il produisait « DES VRAIES CHANSONS ». Par contre, une fois que Kid A a paru, une grande partie des fans lui ont tourné le dos. Mais ceux qui sont restés sont restés en titi. La dévotion de ces day one fans en a certainement inspiré plusieurs à sauter aveuglement dans la charrette du fanatisme. Évidemment, beaucoup de tensions existent entre ces deux clans et « poseur » est probablement un des mots les plus marmonnés lors d'un concert de Radiohead.



Tous les artistes jazz

Et c’est encore plus vrai pendant le festival du Jazz. Méfiez-vous de ceux qui disent aimer le jazz mais qui sont incapables de vous nommer un artiste qui en fait. Ou qui prétend en faire. Et Diana Krall ou Norah Jones ça compte pas vraiment.

Dead Obies

Ce collectif de rap Montréalais a longtemps œuvré loin du mainstream. Tout ça a basculé lorsque Guy A. Lepage a affirmé sur le plateau de Tout le monde en parle qu’il bumpait l’album dans son char depuis une semaine. Comme il fallait s’y attendre, maintenant les vieux aiment ça.

Céline Dion

Il y a une dizaine d’années, ça aurait été impensable de glisser le nom de la p’tite fille de Charlemagne dans une conversation pour obtenir des points sur l’échelle Malkmus (c’est comme l’échelle Richter mais au lieu de mesurer la force d’un séisme, ça mesure à quel point t’es cool). Mais hélas! Quelques films de Xavier Dolan plus tard et - hop! - le tour est joué.

Mention honorable: Leonard Cohen

On a décidé de se garder une petite gêne pour celui-ci.