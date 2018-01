DESAULNIERS, Wellie



À Montréal entouré des siens, le 26 décembre 2017, est décédé paisiblement à l’âge de 89 ans M.Wellie Desaulniers, époux de Mme Georgette Bellemare.Le vendredi 5 janvier 2018, la famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Urgel Bourgie de 14h à 17h et de 19h à 22h, situé au 6700 rue Beaubien Est à Montréal.Le samedi 6 janvier 2018, la famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Thomas-de-Caxton de 9h30 à 10h30, situé au 391 avenue Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Barnabé Nord.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 janvier 2018 à 10h30 en l'église de Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Barnabé Nord. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses quatre fils: Denis (Denise Châteauneuf), Jean-Guy (Angèle Kornechook), Mario (Johanne Boisvert) et Sylvain (Angelika Heller). Ses sept petits-enfants: Valérie, Karine, Alexandre, Joannie, Jean-Philippe, Charles et Anne-Sophie.