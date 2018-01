GIROUX, Jeannine née Gladu



À Saint-Jérôme, le 28 décembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeannine Gladu, épouse de feu Marcel Giroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Ronald Raymond), Pierre (Danielle Boivin), Danielle (Luc Charron), Suzanne (Yves Toupin), ses 6 petits-enfants, ses 4 arrière- petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 8 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 9 janvier, à compter de 9h à la :400 PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔME450 438-1234Les funérailles auront lieu le mardi 9 janvier à 11h, en l'Église Ste-Paule, 920 Rue Labelle, Saint-Jérôme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.