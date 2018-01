DESJARDINS, Pierre-Paul



À Laval, le vendredi 29 décembre 2017, est décédé Pierre-Paul Desjardins, veuf de Denise Ste-Marie.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Lorraine), Josée (Yvon), Sylvie (Franco), Claude, Nathalie et Sophie (Yves), ses petits-enfants Véronique, Valérie et Cloé, ses trois arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le lundi 8 janvier 2018 de 16h à 20h.