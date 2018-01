DICAIRE, Guy



Le mardi 26 décembre 2017, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Guy Dicaire, de Rigaud, époux de feu Maria Bédard.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants Jean-Pierre (France), André (Nicole), Alain (Claire) et Hélène (feu Gilles), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Thérèse, Maurice (Suzette) et Jeanne, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en l’église Sainte-Madeleine de Rigaud, le samedi 6 janvier 2018 dès 13h30, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h30.L’inhumation suivra au cimetière du même endroit.RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.com