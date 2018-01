LACHAPELLE, Robert



À Montréal, le 25 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Robert Lachapelle, époux de Mme Pierrette Leriche.Il était le père de André (Sabine), feu Michel, Yves (feu Jacynthe), Alain (Shirley), Jean (Christiane), Marc, Lyne, ses petits-enfants Robert, Luc, Nancy, Marilyn, Émy-Lou, Charles, Alexandre, Michel, Rose, ses arrière-petits-enfants Zakary, Alyss, Florence, Camyl, Victoria, ses frères et soeurs Thérèse, Claire, Claudette, Jacques, Raymond, Serge, Chantal, beaux- frères, belle-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la :Les funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11 h en l'église St-Louis-de-France, 825 rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7.Prière de vous rendre directement à l'église samedi pour les funérailles.