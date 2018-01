LACOSTE, Gisèle née Girard



À Laval, le 1er janvier 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gisèle Girard, épouse de feu M. Armand Lacoste.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Donald), Denis (Lise), Jean (Gertrude) et Manon (Yvon), ses petits-enfants: Karine, Benoit, Daniel, Martin, David et Isabelle, ses 10 arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 17h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima.