POULIN, Lynda



À l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 19 décembre 2017, à l’âge de 60 ans est décédée Mme Lynda Poulin, conjointe de M. Yvon Charron, demeurant à Mont St-Hilaire.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Maxime (Nadia Leblanc), sa fille Johannie (Alexis Normandeau), trois petits-enfants Théo, Élodie et Eliot, son père Bertrand (feu Colette St-Pierre); ses soeurs Suzanne, Nicole (Clément Crête) et France, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera, parents et amis, à la25, RUE BEAUREGARDSTE-MADELEINE, QC J0H 1S0450-795-3395www.residencefunerairejodoin.cale vendredi 5 janvier 2018 de 19h à 22h. Liturgie de la Parole samedi à 11h à la Résidence Funéraire Jodoin.Ouverture des salons samedi dès 9h30.