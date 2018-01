RÉMY, Francine



Le 19 décembre c'est avec courage et dignité que Francine a fermé les yeux pour une dernière fois.Elle laisse dans le deuil son conjoint adoré Claude Latour, sa fille Dianne et son fils Raymond (Cheun-Nuo), ses petits-enfants Dominic, Catherine, Devin et Holly, ses arrière-petits-enfants Nathan et Elisabeth, sa soeur Pierrette (Francois Désilets) ainsi que d'autres membres de la famille et amis.Un service religeux aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11h en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 7675 rue Édouard à Lasalle. La famille sera sur place à partir de 10h pour vous accueillir.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Verdun.LAURENT THÉRIAULT