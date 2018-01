THIBODEAU, Robert



À Montréal, le jeudi 28 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 72 ans, Robert Thibodeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Suzanne (Julien), Martine et Martin (Stéphanie), sa soeur Lise (Louis), ses petits-enfants Marie- Jade, Samuel, Nève, Xavier, Maëva et Nolan ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 6 janvier 2018 de 14h à 16h et de 18h à 20h.Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.