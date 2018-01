LEFEBVRE née LACROIX

Pierrette



" Maman s’est éteinte paisiblement et en toute quiétude, entourée de ses enfants, le 23 décembre 2017, à la Maison Pallia-Vie de St-Jérôme.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Michel), Michel (Cristine), Martine (Richard) et Nathalie (Daniel), ses 8 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, son frère Jean-Pierre (Juliette), ses neveux et nièces, autres parents et amis. "La famille vous accueuillera au complexe:vendredi le 5 janvier 2018 de 10h à 12h30. Les funérailles seront célébrées en l’église St-Enfant-Jésus, 11, boul. St-Jean-Baptiste, à 13h.