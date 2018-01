GALIPEAULT, Lucien



De Saint-Jérôme, le 30 décembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Galipeault, époux de feu Raymonde Lamoureux.Il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Claire), Christian, Nicole et Lucie (Charles), ses petits-enfants Tim, Hugo, Éric, Luc, Suzie, Émilie, Jérémie et leur conjoint(e), ses 4 arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 9 janvier de 10h à 14h30 à la:214, RUE PRINCIPALESAINT-SAUVEUR450 438-1234Les funérailles suivront à 14h, en l'église Saint-Sauveur.La famille tient à remercier le personnel dévoué de l'hôpital Royal-Victoria pour les bons soins.