THIFFAULT, Yvon



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 28 décembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Yvon Thiffault, de Ste-Catherine, époux de Mme Claudette Doiron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Christian), Robert (Linda) et Michel, ses petits-enfants Alexandra, Gabrielle, Antoine, Marc-Antoine, Éric et Léane, sa soeur Gisèle, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:ST-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le jeudi 4 janvier de 13h à 17h. Une célébration d'adieu aura lieu à 17h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du rein.