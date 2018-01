40 000 $ récoltés pour la femme amputée

La famille de la femme de 18 ans qui a été amputée de ses quatre membres après un accident d’auto est renversée par l’élan de générosité de la communauté à son égard.

À peine 24 heures après la parution de l’article du Journal racontant l’histoire de Sabryna Mongeon, plus de 40 000 $ ont été amassés par le biais de la campagne de sociofinancement lancée par sa sœur.

Les mots d’encouragement continuaient de pleuvoir, mercredi, sur la page du site OneDollarGift.

« C’est vraiment incroyable, a réagi sa sœur Samantha Mongeon. J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont donné : je n’ai même pas de mots assez grands pour leur dire à quel point on est reconnaissants. »

Sabryna Mongeon a été amputée de ses bras et de ses jambes après avoir été électrocutée lors d’un accident de voiture survenu durant la nuit de Noël, près de Gatineau.

Elle se trouve toujours dans un coma artificiel au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), où elle sera soignée au cours des prochains mois.

Meilleurs soins

Au départ, la campagne de sociofinancement avait pour but de permettre à la mère de Sabryna, une travailleuse autonome, de passer le plus de temps possible au chevet de sa fille.

Mais comme les internautes ont été beaucoup plus généreux que prévu, la famille Mongeon pourra offrir les meilleurs soins à la jeune femme.

« Cet argent-là va servir à ce que ma sœur ait tout le soutien et les équipements nécessaires quand elle va se réveiller. Parce que la Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ] paie une partie, mais pas tout », indique sa sœur.

« J’aimerais entre autres acheter une camionnette et la faire adapter pour Sabryna, pour qu’on puisse la transporter à tous ses rendez-vous », ajoute-t-elle.