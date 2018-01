DESROCHERS, Gérard C.Ss.R.



Au monastère des Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 décembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé le père Gérard Desrochers, prêtre rédemptoriste. Né le 8 août 1924, à Verdun, il était le fils de feu Henri Desrochers et de feu Edwilda Brault.Le père Gérard a fait sa profession religieuse le 15 août 1946, à Sherbrooke. Après quatre ans d'études en théologie au scolasticat des Rédemptoristes d'Esopus, N.Y., U.S.A., il a été ordonné prêtre le 22 juin 1952 à Aylmer (Québec), à la maison des Rédemptoristes.De 1958 à 1964, il a enseigné l'histoire de l'Église au scolasticat des Rédemptoristes d'Aylmer. Il a aussi été maître des novices frères de 1958 à 1967. De 1967 à 1970, il a été curé de paroisse à Timmins, On. De 1970 à 1976, il a œuvré comme curé à Burlington, On. De 1976 à 1985, il fut responsable du renouveau spirituel, de la formation des laïcs engagés et du diaconat permanent dans le diocèse de Timmins. De 1985 à 2014, il a œuvré en pastorale au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Desrochers est aussi l'auteur de nombreux volumes en spiritualité.En plus de ses confrères, il laisse dans le deuil sa soeur, Sr Claire Desrochers, de la communauté des Petites Soeurs de l'Assomption, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.Les funérailles seront célébrées à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré le vendredi, 5 janvier 2018 à 11h. Les Rédemptoristes accueilleront la famille et les amis du Père Gérard au Monastère des Rédemptoristes 10 018 Avenue Royale Sainte-Anne-de-Beaupré le jeudi 4 janvier, de 16h à 21h. Le vendredi, jour des funérailles, il y aura un temps de prière du matin à 9h avant de nous rendre à la Basilique pour la célébration.Le corps de notre confrère reposera au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction des Services commémoratifs Pierre Dupont 51, rue Sainte-Marguerite BeaupréPour renseignements : (418) 827-2212Courriel : pdupont@scpdupont.caSite internet : www.scpdupont.ca